Italia-Africa: Bonelli, ‘anche leader africani hanno capito, piano Mattei è presa in giro’

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – “Anche i leader dei governi africani si sono accorti che il piano Mattei è una grande presa in giro ma nasconde anche un politica predatoria. La Meloni vuole prendersi il gas per portarlo in Italia, prendersi i terreni agricoli e coltivarli per i biocarburanti in luoghi dove si muore di fame”. Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e e deputato Avs, parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio.