Italia-Africa: Faraone (Iv), ‘governo si presenta senza straccio di idea’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Tanta propaganda e niente di concreto. Questo vertice con tutti i paesi africani può voler dire tutto e nulla: finora sull’Africa, da parte del governo, abbiamo ascoltato prevalentemente slogan”. Così Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a Rainews.

“Le relazioni dell’Europa con l’Africa sono senza dubbio importanti. L’Africa è un continente che si sta arricchendo, ha una classe media di 330milioni di persone e una popolazione giovane. Eppure, finora ci si è limitati a considerare che l’unico aspetto da prendere in considerazione sia il problema migratorio. Bisogna invece costruire, come Europa, delle sinergie strategiche per non lasciare il campo a Russia e Cina. E in questo senso l’Italia può rappresentare un ponte importantissimo. Va anche detto che il Piano Mattei, l’unica cosa fatta dal governo, non l’ha capito nemmeno la Meloni: di fatto, non è che un ufficio di gabinetto in cui piazzare qualcuno. E presentarsi alla conferenza con i paesi africani senza uno straccio di idea in mano è un limite”.