Italia-Africa: Lupi, ‘politica euro-mediterranea strategica, no polemiche di giornata’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Il vertice Italia-Africa sarà un momento di confronto importante per tutti i partecipanti. L’Italia deve tornare protagonista nel Mediterraneo e incontri come questo contribuiscono a rafforzare la nostra politica euro-mediterranea, che costituisce per il nostro Paese un punto strategico. Il piano Mattei, che vuole l’Italia capofila in Europa per i rapporti coi Paesi africani, è un interesse nazionale e va sostenuto con convinzione: lasciamo fuori la politica estera dalle polemiche di giornata e remiamo tutti insieme nell’interesse dell’Italia”. Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.