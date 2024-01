Italia-Africa: Meloni, ‘garantire diritto e non essere costretti a emigrare’**

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Bisogna garantire il diritto a non dover essere costretti a emigrare”. “L’immigrazione illegale di massa non sarà mai fermata, i trafficanti di vite umane non saranno mai sconfitti se non si affrontano a monte le cause che spingono una persona ad abbandonare la propria casa”. A ribadirlo la premier, Giorgia Meloni, aprendo la conferenza Italia-Africa nell’Aula del Senato. “E’ esattamente quello che intendiamo fare: da una parte dichiarando guerra agli scafisti del terzo millennio e dall’altra lavorando per offrire ai popoli africani un’alternativa fatta di opportunità, lavoro, formazione e percorsi di migrazione legale”.