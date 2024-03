Italia-Africa: Meloni, ‘grande apertura credito verso Roma, premiato nuovo approccio’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Al vertice Italia-Africa del gennaio scorso hanno partecipato “i leader di 46 nazioni africane, i vertici delle massime istituzioni europee, internazionali, finanziarie, delle banche di sviluppo. E’ stato, e lo dico senza timore di smentita, un grande successo italiano, una iniziativa che non ha precedenti nei rapporti tra l’Italia e il continente africano. E non lo dico perché ci si possa lodare dei nostri successi, ma per segnalare che quella partecipazione in quella conferenza era un’enorme apertura di credito per l’Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla cabina di regia sul Piano Mattei.

“Di fronte a queste aperture di credito ci sono solo due strade: o lo confermi o deludi quell’aspettativa. Quell’apertura di credito per me significava che i tanti leader africani, che spesso non partecipano a queste iniziative, hanno intravisto nel nostro approccio delle innovazioni”, un “approccio nuovo che non è paternalistico o caritatevole, non è un approccio di chi ti guarda dall’alto in basso”, ha detto Meloni.