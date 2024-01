Italia-Africa: Meloni, ‘Piano Mattei parte da Nordafrica e area sub sahariana, poi si amplierà’**

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Il Piano Mattei è un piano concreto di interventi strategici, concentrato su poche priorità di medio lungo periodo, istruzione e formazione, salute e agricoltura, acqua ed energia. Abbiamo individuato alcune nazioni africane del quadrante subsahariano e nordafricano” che sarà poi allargato “seguendo una logica incrementale”. Così la premier Giorgia Meloni aprendo il vertice Italia-Africa nell’Aula del Senato.

Nel suo intervento, la presidente del Consiglio ha poi illustrato alcuni progetti che fanno parte del Piano a cui lavora il governo, tra questi un centro di formazione professionale sull’energia rinnovabile in Marocco, progetti sull’istruzione in Tunisia, altri con focus sulla sanità in Costa d’Avorio, nonché progetti in Algeria, Mozambico, Egitto, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya.