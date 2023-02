Italia-Albania: Craxi incontra ambasciatore Tirana

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Proseguono gli incontri con i rappresentanti diplomatici dei Paesi dei Balcani. Questa mattina, al centro del colloquio che ho avuto con l’ambasciatore della Repubblica d’Albania, S.e. Anila Bitri Lani, ci sono stati il rafforzamento delle relazioni bilaterali e il sostegno alle minoranze linguistiche albanesi per una maggiore integrazione nel nostro Paese. Abbiamo inoltre discusso dei rapporti con Bruxelles, e del percorso di Tirana verso l’integrazione nell’Unione europea. Non è mancato, infine, un confronto su altri dossier importanti come quelli delle migrazioni e della sicurezza”. Lo rende noto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.