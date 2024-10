Italia-Albania: Mattarella a Piana Albanesi, ‘legati da rapporti fratellanza”**

18 Ottobre 2024

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – “Piana degli Albanesi -capitale della cultura arbëreshë in Sicilia- ci fa sentire insieme a casa, membri di una stessa comunità: albanesi, italiani e italo-albanesi. Un’occasione per confermare, ancora una volta, la grande amicizia e collaborazione che intercorrono tra Albania e Italia. I nostri popoli sono legati, inoltre, da un rapporto di ‘fratellanza’, a cui contribuiscono fortemente le comunità arbëreshë presenti in Italia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Piana degli Albanesi con l’omologo d’Albania Bairam Begaj

“Da oltre 500 anni, queste comunità mantengono, con grande determinazione, il patrimonio culturale della propria origine; e questa straordinaria condizione -ha proseguito il Capo dello Stato- suscita sincera ammirazione. Di discendenza albanese, ma da lungo tempo italiani, gli arbëreshë hanno infatti conservato con orgoglio le antiche tradizioni, i riti religiosi, la lingua stessa della terra materna”.

“Sono particolarmente lieto di essere qui, oggi, con l’amico Presidente Bajram Begaj, in questo luogo, straordinario esempio di questa esperienza. Conosco e nutro grande ammirazione per i discendenti dell’Arbëria. Il mio primo momento di contatto con la comunità arbereshe -ha poi ricordato Mattarella- risale a quasi settanta anni addietro, nel 1957. Avevo sedici anni. Da quando ero bambino vivevo a Roma e, in occasione della ricorrenza dei duecento anni dalla morte di Padre Giorgio Guzzetta, l’Associazione degli arbereshe residenti nella capitale ne organizzò una solenne commemorazione, nella Sala del Borromini dell’Oratorio filippino della Chiesa Nuova, con la presenza di un ampio numero di cardinali e vescovi. Era stato chiesto di farne la rievocazione a mio padre, Bernardo Mattarella”.