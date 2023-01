Italia-Algeria: Meloni, ‘partner affidabile e di rilievo strategico’

Gennaio 23, 2023

Algeri, 23 gen. (Adnkronos) – “Ringrazio il presidente algerino e l’intero governo per questa accoglienza, non a caso la prima missione bilaterale che il nuovo governo ha inteso fare a dimostrazione di quanto l’Algeria è partner affidabile e di assoluto rilievo strategico. La missione avviene nell’anniversario della firma di trattato di amicizia e di buon vicinato firmato nel 2003 ad Algeri. Noi celebriamo la ricorrenza firmando una dichiarazione congiunta che sottolinea l’eccellenza delle nostre relazioni, ma non ci vogliamo fermare qu”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione congiunta al termine dell’incontro con il presidente dell’Algeria Tebboune