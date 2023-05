Italia-Angola: Mattarella, ‘rapporti eccellenti, collaborazione su energia, avanti in altri settori’

Maggio 24, 2023

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – I rapporti bilaterali tra Italia e Angola “sono eccellenti. Abbiamo confermato la grande collaborazione in corso ma anche registrato che vi sono grandi margini di aumento di questa collaborazione, particolarmente sul versante economico”, con “la disponibilità di aziende italiane di collaborazione con l’Angola”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con quello dell’Angola, Joao Lourenco, in visita di Stato in Italia.

“Vi è un interscambio molto tra i nostri due Paesi, cresciuto molto l’anno passato, anche per i profili energetici”, ha aggiunto il Capo dello Stato, ricordando un’intesa che sarà firmata dall’Eni per le energie rinnovabili. “Desideriamo che si estenda a tanti altri settori della vita economica, le rinnovabili, le infrastrutture, i mobili, il legno, l’agroalimentare”.

Mattarella ha poi menzionato la “collaborazione culturale tra i nostri Paesi”, che si concretizza in “diverse collaborazioni tra atenei angolani e italiani” e “che speriamo possa svilupparsi e accrescersi ulteriormente. Abbiamo parlato anche della necessità di collaborazione crescente tra Angola e Unione europea, esaminando i vari passaggi e l’impegno dell’Italia perchè cresca questa collaborazione dell’Unione con l’Angola”.