Italia-Austria: Meloni, ‘interscambio di oltre 28 mld, presto in visita’

Maggio 2, 2023

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto un incontro molto ampio e proficuo. Con l’Austria è per noi essenziale una collaborazione assidua tra Stati in ambito bilaterale, la nostra cooperazione continua a crescere ad ogni livello e, ovviamente, in seno all’Unione europea. Con il Cancelliere ci siamo spesso trovati nei Consigli europei ai quali ho partecipato sulla stessa linea e sulla stessa visione. Ovviamente la nostra storia e la nostra geografia ci impedirebbero di fare diversamente, ma si è creato anche personalmente un feeling di cui io sono molto contenta”. Così la premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il cancelliere federale della Repubblica d’Austria, Karl Nehammer.

Meloni, assicurando che andrà “quanto prima in Austria”, ha ricordato l'”ottimo livello delle relazioni, con un interscambio superiore ai 28 mld di euro nel 2022, che fanno di noi il secondo partner commerciale dell’Austria dopo la Germania”.