Italia-Bulgaria: Mattarella, ‘insieme nella Nato per pace e sicurezza’

17 Aprile 2024

Sofia, 17 apr. (Adnkronos) – “Siamo legati da questa comune appartenenza, comune sforzo di sicurezza e di pace insieme che l’Alleanza atlantica interpreta e quindi siamo lietissimi di collaborare come stiamo facendo insieme nella base di Novo Selo, che sono contento di visitare domani con il presidente Radev per occuparci insieme della comune sicurezza che è comune a tutti i Paesi dell’Europa dell’Alleanza atlantica, in cui le esigenze di ciascun Paese sono fatte proprie da tutti gli altri. Così avvertiamo, come la Bulgaria, il vincolo di alleanza e intendiamo svolgerlo ed esercitarlo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Sofia con il Presidente della Bulgaria, Rumen Radev, nell’ambito di una visita ufficiale. “È una condizione -ha ricordato il Capo dello Stato- che sottolinea come sul piano della sicurezza le nostre collaborazioni siano intense, pienamente sviluppate e crescenti”.