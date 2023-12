Italia-Cina, Barbon (Nordica): “Da Sace contributo importante per muoversi su mercati”

Dicembre 5, 2023

Milano, 5 dic. – (Adnkronos) – “Eventi come quello organizzato oggi da Sace sono di estrema importanza per le aziende italiane che vogliono proiettarsi verso l’estero, perché offrono una visione non solo commerciale ma anche finanziaria di quello che è lo stato del Paese, la Cina in questo caso, degli sviluppi e degli investimenti futuri”. Così Manuele Barbon, Area Sales Manager di Nordica – Tecnica Group, a margine dell’incontro di business matching intitolato “Business Opportunities in the Chinese Winter Sports market”, parte del progetto ‘Sace connects’.

Con questo evento, Sace ha voluto creare un’opportunità per scoprire i trend del mercato degli sport invernali cinese, evidenziare le caratteristiche necessarie per una export strategy vincente e mettere in contatto le imprese locali con quelle cinesi. “Si tratta di informazioni molto importanti e che non sono sempre facili da reperire – ha aggiunto Barbon – soprattutto quando si tratta di Paesi emergenti o che negli anni passati erano più chiusi. La nuova apertura che sta avendo la Cina è fondamentale per le piccole e medie imprese, ma non solo”.

“È fondamentale anche per affrontare il mercato nel modo corretto e per adeguare gli investimenti che sono stati fatti e che si faranno. In Italia siamo molto bravi a ‘fare’, costruire, inventare ma dobbiamo essere bravi anche a percepire quali sono i canali giusti dove vendere” ha concluso il Manager di Nordica.