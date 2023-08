Italia-Cina: Conte, ‘da Crosetto fesserie, via della Seta compromessa da pandemia’**

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Il ministro Crosetto “dice delle fesserie, l’accordo è stato compromesso dalla pandemia, la Cina e l’Italia sono stati i Paesi più colpiti”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Piazza Asiago, rispondendo a chi gli chiede un commento sulle parole del responsabile della Difesa, che ha sostenuto che dalla cosiddetta via della Seta non ci sia stato nessun vantaggio per l’Italia. “In Cina c’è il 20% dell’economia globale – dice ancora Conte – agli Usa va spiegato, come ho fatto io, che l’alleanza con gli States è salda, ma dobbiamo avere rapporti commerciali anche con la Cina”.