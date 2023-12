Italia-Cina: Conte, ‘Meloni lascia via Seta, si è accorta che Biden ha ricevuto Xi?’

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “L’Osservatorio economico della Farnesina parla chiaro: nei primi 9 mesi del 2023 l’export italiano in Cina ha registrato una crescita tendenziale del 25,1%, attestandosi quasi a 15 mld di euro. Tajani li ha letti i dati dei suoi uffici? Meloni si è accorta che anche Biden ha ricevuto Xi Jinping negli Usa? Che Macron e Sanchez sono andati in Cina in visita?”. Così all’Adnkronos il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando la decisione del governo di lasciare il Belt and Road Initiative.

“Gli accordi della Via della Seta, che ad oggi sono stati sottoscritti da 17 Paesi europei, sono serviti anche a migliorare i rapporti commerciali per provare a riequilibrare una bilancia commerciale che nel rapporto con la Cina non pendeva certo a nostro favore”, rimarca Conte.