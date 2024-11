Italia-Cina: Mattarella, ‘Pechino interlocutore fondamentale per rispondere a sfide globali’**

8 Novembre 2024

Pechino, 8 nov. (Adnkronos) – I “grandi cambiamenti che vi sono nel mondo in questo periodo, intensi, profondi e veloci, presentano grandi sfide per l’umanità. Questo richiederebbe una concordia per un esame comune, convergente dei problemi che queste sfide presentano. Non è questo il clima che c’è in questo momento nella comunità internazionale, ma anche per questo è importante far risaltare i rapporti di amicizia e collaborazione come quello tra Cina e Italia. Attribuiamo un’importanza fondamentale all’interlocuzione con la Cina, protagonista fondamentale della vita internazionale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’incontro a Pechino, insieme alle rispettive delegazioni, con il Presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, nel secondo giorno della sua Visita di Stato in Cina.