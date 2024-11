Italia-Cina: Mattarella, ‘visita ravvicinata mia e Meloni segno amicizia e collaborazione’

9 Novembre 2024

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) – “È la seconda di Visita di Stato che svolgo in Cina registrando ogni volta non soltanto una forte amicizia, ma una crescente amicizia. Ieri con il Presidente Xi Jinping abbiamo affrontato molti problemi, su ciascuno dei quali abbiamo registrato una piena sintonia e convergenza di valutazioni che sono la prova della crescita di amicizia e di volontà di collaborazione reciproca, sia bilaterale, sia nell’ambito del rapporto tra la Cina e l’Unione europea”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Pechino il presidente dell’Assemblea nazionale del Popolo, Zhao Leji.

“Vi è davvero un fondamento -ha ricordato il Capo dello Stato- che si inquadra nel rapporto strategico di partenariato globale che compie vent’anni ma che nasce da molto tempo prima. Il rapporto antico che lega la Cina e l’Italia trova oggi una declinazione attuale, piena, collaborativa sul piano politico e della visione internazionale per quanto riguarda la volontà di pace, di multilateralismo, di collaborazione, di apertura nelle relazioni economiche, sia sul piano culturale di una collaborazione intensissima tra i nostri Paesi”.

“Per questo -ha concluso Mattarella- questa Visita per me è molto importante. Lei ha ricordato che vi è stata pochi mesi la visita del presidente del Consiglio Meloni: è del tutto inconsueto una così ravvicinata presenza dei massimi vertici del nostro Paese, questo manifesta quanto sia importante per noi sviluppare il rapporto di amicizia e di collaborazione con la Cina”.