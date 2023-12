Italia-Cina: Peluffo, ‘decisione governo, attività ‘Amici della Cina’ prosegue’**

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “E’ una decisione del governo che aveva già significato tutti i suoi dubbi rispetto all’efficacia, in termini di risultati economici, durante la visita del ministro Tajani in Cina lo scorso settembre”, dal punto di vista parlamentare prosegue “l’interscambio culturale” con occasioni “di rilancio di rapporti bilaterali” anche con appuntamenti “culturali importanti, come il prossimo anno per il 700esimo anniversario della morte di Marco Polo”. Così Vinicio Peluffo del Pd, presidente dell’Associazione parlamentare Amici della Cina, interpellato dall’Adnkronos in merito alla decisione del governo dello stop alla ‘Via della Seta’.

“L’associazione è stata fondata negli anni Settanta da Vittorino Colombo che conosceva personalmente la leadership cinese e ha sempre promosso il dialogo e la reciproca conoscenza tra sistemi politici diversi”. Un’associazione, spiega Peluffo, che raccoglie “parlamentari di tutti i gruppi. Anche l’ultima delegazione che si è recata in Cina a settembre era costituita da parlamentari sia di maggioranza che di opposizione. Le relazioni bilaterali tra Italia e Cina hanno radici profonde e si basano su un stretta collaborazione culturale, per esempio in sede di Unesco visto che sia Italia che Cina sono i paesi con il maggior numero di siti, e attraverso una fitta rete di scambi che coinvolgono anche Comuni e enti locali”.