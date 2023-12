Italia-Cina: Quartapelle, ‘da Meloni no dibattito in aula, per non dare fastidio a Salvini?’

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Aveva promesso un dibattito parlamentare, ma poi Meloni ha deciso (una cosa giusta) di nascosto. Forse per non dare fastidio a Salvini che nel 2019 era d’accordo? Peccato sprecare un’occasione per ragionare in trasparenza sulle priorità di politica estera”. Così Lia Quartapelle del Pd su twitter.