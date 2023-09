Italia-Cina: Tajani, ‘su via della Seta nulla deciso, sentiremo anche Parlamento’

Settembre 20, 2023

New York, 20 set. (Adnkronos) – “Noi abbiamo posto il problema della via della Seta anche ai cinesi, non abbiamo trovato vantaggi economici dall’essere parte della via della Seta perché i francesi e i tedeschi hanno ottenuto risultati migliori dei nostri non facendone parte. Ho detto che il mio partito era contrario all’adesione, ma ora vedremo il da farsi, decideremo anche attraverso una opinione del Parlamento, che è giusto ci sia quando si parla di accordi così importanti, dove mi pare ci sia una maggioranza favorevole al ritiro, però valuteremo”. Lo dice il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu.

“Io ho sostenuto che la via della Seta è un capitolo della partnership strategica che noi abbiamo con la Cina, andremo avanti a collaborare e a lavorare, fermo restando che noi siamo nell’Occidente, sono un interlocutore e a volte anche un competitor”.

Dunque sull’addio dell’Italia alla Via della Seta “non ho dato nessun annuncio anche perché stiamo valutando il da farsi, le valutazioni anche economiche non sono positive. Poi comunicheremo alla Cina la nostra decisione definitiva ma in un quadro di collaborazione abbiamo tante imprese italiane che lavorano in Cina, questo è importante perché vogliamo continuare ad avere buoni rapporti con la Cina”, conclude il ministro.