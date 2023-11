Italia-Corea: Mattarella, ‘Paesi distanti con ma con comune visione geopolitica’

Novembre 8, 2023

Seul, 8 nov. (Adnkronos) – Abbiamo constatato come Corea e Italia, pur essendo geograficamente distanti, non soltanto si sentono amici, ma avvertono tante affinità tra di essi, che sono dovute ai valori comuni -democrazia, libertà- che ci vedono accumunati nelle visioni geo-politiche, nelle alleanze internazionali, nel desiderio di un multilateralismo sempre più realmente inclusivo. In questo modo abbiamo registrato anche l’intendimento di rafforzare il nostro partenariato strategico che è in vigore dal 2018, intensificando sia il dialogo politico che la collaborazione nei vari settori, e sono molti, di reciproco interesse”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Seul con il Presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk Yeol.