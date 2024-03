Italia-Francia: giovedì a Roma gli Stati generali dell’informazione

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Un pomeriggio di dibattiti sulle nuove sfide dell’informazione in Europa con il punto di vista di Italia e Francia. Sono ‘Gli Stati generali dell’informazione visti da Roma: le nuove sfide per Francia e Italia in un contesto europeo’, che si svolgeranno il 7 marzo, presso lo Spazio David Sassoli di Piazza Venezia e a Palazzo Farnese, alla presenza di Christophe Deloire, segretario generale di Reporters Sans Frontières, delegato generale agli Stati generali dell’informazione in Francia. L’evento, che ha come media partner la rivista Prima Comunicazione, è stato organizzato dall’ambasciata di Francia in Italia, dal Parlamento europeo in Italia insieme con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Negli ultimi anni il mondo dell’informazione si è trovato ad affrontare numerose sfide che hanno portato la professione, i giornalisti, gli editori e gli utenti ad interrogarsi sul posto e sul futuro dell’informazione. Queste sfide, comuni a molti Paesi, sono attualmente oggetto di un esercizio senza precedenti per forma e portata in Francia, con gli Etats généraux de l’Information, lanciati il 3 ottobre scorso, con l’obiettivo di gettare le basi di un modello di spazio mediatico e digitale per le generazioni future, riunendo professionisti, ricercatori e cittadini.

Questo processo durerà fino alla prossima estate e porterà ad una serie di proposte concrete per anticipare gli sviluppi futuri nel campo dell’informazione. Anche in Italia il mondo dell’informazione sta valutando l’impatto degli sconvolgimenti legati alla rivoluzione digitale. Numerose iniziative sono state intraprese da gruppi mediatici pubblici e privati, da festival e dall’Osservatorio Italiano sui Media Digitali (Idmo) per individuare le azioni da intraprendere per affrontare le nuove sfide poste da questa rivoluzione.

In Europa, la nuova legge sui servizi digitali (Dsa) e la legge sui mercati digitali (Dma), l’accordo raggiunto sul primo regolamento sull’Intelligenza artificiale nonché le varie azioni per combattere la disinformazione, hanno dato un contributo importante nell’affrontare a livello europeo le nuove sfide che si trova davanti il mondo dell’informazione, anche nel contesto italiano e tenendo conto delle elezioni europee di giugno 2024.

L’iniziativa del 7 marzo, occasione di scambio con giornalisti, editori, studenti di giornalismo e relatori provenienti dall’Italia e dalla Francia, intende concentrarsi su tre sfide particolarmente presenti nel dibattito pubblico in entrambi i versanti delle Alpi. Lo spazio dell’informazione e le ultime rivoluzioni digitali: quale impatto avrà l’intelligenza artificiale e come possiamo affrontare la sfida della lotta alla disinformazione; il futuro dei media e dell’informazione: come garantire la qualità dell’informazione e la sostenibilità dei media; riappropriarsi e democratizzare l’informazione: educazione ai media e coinvolgimento della società civile.