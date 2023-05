Italia-Francia: il 7 giugno Mattarella e Macron inaugurano a Louvre mostra Capodimonte**

Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – I Presidenti della Repubblica di Italia e Francia, Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, il prossimo 7 giugno inaugureranno al Museo del Louvre di Parigi la mostra Capodimonte, presente il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. L’iniziativa prevede l’esposizione di 60 capolavori della collezione del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, nell’ambito di un accordo di partenariato tra le due istituzioni museali.

La rassegna, oltre all’ambito strettamente espositivo e museografico, rappresenta anche l’occasione per ribadire l’importanza delle relazioni diplomatiche franco-italiane, superando così le tensioni emerse negli ultimi tempi.

Le opere saranno in prestito per sei mesi, poi torneranno in Italia. Accanto alla mostra è prevista anche una ricca programmazione musicale e cinematografica.