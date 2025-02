Italia-Francia: Mattarella, ‘identità sempre più comune’**

5 Febbraio 2025

Marsiglia, 5 feb. (Adnkronos) – “Operare una distinzione tra Francia e Italia è obiettivamente difficile e operare una distinzione e un confine tra francesi e italiani è difficile, perchè sono tali i legami, gli intrecci, le collaborazioni che l’identità è sempre più comune”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la comunità italiana a Marsiglia, dove nel pomeriggio, all’Università Aix-Marseille, gli verrà conferita l’onorificenza accademica di dottore honoris causa.

“E questa -ha proseguito il Capo dello Stato- è una condizione che risalta ancora di più qui a Marsiglia, per la storia di presenza italiana, per i tanti rapporti, per la vicinanza, per i gemellaggi con città italiane, per la collaborazione che c’è sotto tanti profili. E quindi è particolare per me questo incontro, serve a registrare quanto ci sia di grande, significativa, consistente presenza italiana in questa città e quanto questa si immedesimi con la città, e quanto sia sempre quindi più intenso il rapporto che intercorre tra Marsiglia e diverse città italiane e tra la Francia e l’Italia”.

“Qui in Francia la condizione è particolare per gli intrecci, le relazioni che vi sono sempre state e che vanno crescendo continuamente con sempre maggiore integrazione. Per me questo incontro è l’occasione per ringraziarvi per quel fate, per come esprimete il volto dell’Italia, per come contribuite a rendere sempre più forte l’amicizia tra Francia e Italia. Non vi sentite fuori casa perchè è talmente stretta la connessione che c’è, che poc’anzi mi diceva il sindaco che dovevo sentirmi a casa: in realtà mi sento a casa gli ho risposto, e certamente -ha concluso Mattarella- questo vale molto più per voi giorno per giorno”.