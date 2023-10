Italia-Francia: Tajani con Colonna a I riunione Comitato Cooperazione Frontaliera

Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Domani, presso la sede del Museo Nazionale del Risorgimento italiano a Torino, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, presiederà, insieme alla Ministra dell’Europa e degli Affari Esteri francese, Catherine Colonna, la prima riunione del Comitato di Cooperazione Frontaliera italo-francese, organismo istituito dal Trattato del Quirinale. Ne dà notizia la Farnesina.

“Il Comitato costituisce, anche grazie alla sua composizione, un’opportunità per promuovere progetti che rafforzino i legami tra Italia e Francia e, in particolare, quelli tra le comunità transfrontaliere”, ha osservato il Vicepremier, secondo il quale “ascolteremo le esigenze dei territori, soprattutto per ciò che riguarda i collegamenti tra i nostri Paesi”. La riunione sarà ospitata dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in collaborazione con il Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, e vedrà la partecipazione di rappresentanti degli Enti territoriali, di Parlamentari e di organismi di cooperazione transfrontaliera, oltre che delle Amministrazioni centrali.

Tra i temi in agenda, quelli della mobilità e dei collegamenti dei territori, anche attraverso la valorizzazione delle grandi opere infrastrutturali, come il traforo del Monte Bianco, il Frejus, la Torino Lione, che collegano i nostri Paesi, della cooperazione in materia di gestione dei rischi naturali, della protezione del patrimonio naturale e della promozione dello sviluppo sostenibile. Particolare attenzione verrà dedicata anche alla formazione dei giovani, alla promozione del bilinguismo e agli scambi giovanili.