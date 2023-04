Italia-Gb: 400 invitati a ricevimento per Meloni, presente establishment Uk

Aprile 28, 2023

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – Industria, finanza, istituzioni. Questi i protagonisti di un ricevimento, con un parterre di oltre 400 invitati, in onore del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sede della Residenza dell’Ambasciatore italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini, in occasione della visita a Londra del 27 e 28 aprile. Il ricevimento si è tenuto in tarda mattinata a conclusione del ‘Workshop on Italian Agribusiness’ con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Meloni ha tenuto l’intervento di chiusura alla presenza di James Cleverly, segretario di Stato per gli Affari esteri del Governo britannico, il Commonwealth e lo sviluppo, con il quale ha tenuto un incontro bilaterale informale nel corso del quale i due hanno confermato il grande calore delle relazioni bilaterali, ribadendo quanto detto da Rishi Sunak a Downing Street nell’incontro di ieri. In seguito Meloni ha incontrato il Segretario di Stato per gli Affari economici, l’energia e la strategia industriale, Kemi Badenoch, con cui è stata sottolineata la prosecuzione del lavoro sul dialogo in materia di interscambio commerciale e promozione degli investimenti, alla luce del rilancio a tutto tondo dei rapporti italo-britannici, usciti ancor più rinforzati da questa visita.

Si è trattato di un evento con l’establishment economico e politico del Regno Unito, ricco di un nutrito parterre. Hanno preso parte oltre 400 rappresentanti del mondo istituzionale, delle imprese, dei professionisti e della comunità finanziaria. A testimoniare la rilevanza internazionale dell’evento anche la folta rappresentanza del Corpo diplomatico internazionale a Londra, con la presenza degli ambasciatori G20 e Ue.

Numerose le imprese britanniche e italiane rappresentate tra cui Eni, Trenitalia, Pirelli, CNH Industrial. Non sono mancati rappresentanti delle aziende del lusso italiane come Buccellati e aziende iconiche come Campari e Ferrero, oltre a un marchio drenante del food and beverage come Eataly.

Nutrita presenza anche del mondo della finanza, da Black Rock a Morgan Stanley, Goldman Sachs, Lazard e HSBC. Presenti anche le grandi banche con Intesa Sanpaolo, Unicredit, BPM e le banche multilaterali internazionali con la Banca europea internazionale per lo sviluppo (Bers).

La grande partecipazione all’evento in Ambasciata ha fatto seguito al seminario sull’agroalimentare organizzato in mattinata dall’Ice e dall’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito a cui hanno preso parte circa 100 rappresentanti delle aziende del settore (tra cui Mastro Berardino, Donna Fugata, Marchesi Antinori, Consorzio Prosecco, Acqua Minerale San Benedetto, Granarolo) e della associazioni italiane di categoria (Confagricoltura, Alleanza cooperative, Cia Confagricoltura, Copagri, Coldiretti, Filiera Italia).