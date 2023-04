Italia-Gb: Meloni, ‘su migranti e Ruanda sbagliato parlare di ‘deportazione’ (2)

Aprile 28, 2023

(Adnkronos) – “Io non sono d’accordo sul principio di deportazione, non vi rendete conto della gravità del temine utilizzato”. Quella adottata dal governo inglese “non la vedo come una deportazione ma come un accordo tra Stati liberi – ribadisce – nei quali viene garantita la sicurezza delle persone e credo che parlare di deportazione o lasciare intendere che il Ruanda sarebbe un paese che non rispetta i diritti e sarebbe una nazione inadeguata o indegna credo che questo sì sia un modo di razzista di leggere le cose”.