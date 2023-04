Italia-Gb: Meloni, ‘su migranti racconto varia in base a colore governo’

Aprile 28, 2023

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – I migranti che arrivano in maniera irregolare nel Regno Unito “non è questione di considerarli criminali, ma sono responsabili di qualcosa di illegale. È illegale attraversare senza rispettare le regole i confini di una nazione. Attenzione a come vengono raccontate le cose perché a me pare che molto sia legato a di che matrice sono i governi che fanno le stesse cose, e non faccio esempi perché i miei rapporti internazionali voglio mantenerli buoni…”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti, a margine di un evento a Londra, sul contestato piano sui migranti del governo inglese capitanato da Rushi Su

“In alcuni casi – va avanti – si fa finta di niente, in altri si ingigantiscono questioni che sono semplicemente il tentativo di risolvere problemi che quando si intensificano rischiano di avere reazioni più difficili da controllare”.