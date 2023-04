Italia-Gb: seconda giornata per Meloni a Londra, ricevimento in residenza ambasciatore Italia

Aprile 28, 2023

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – Seconda giornata nella City per il premier Giorgia Meloni, dopo l’intenso esordio di ieri, con il bilaterale con il primo ministro britannico, Rishi Sunak, suggellato dalla firma del Memorandum Italia-Uk. Oggi in tarda mattinata -le 12 a Londra, quando in Italia saranno le 13- il presidente del Consiglio prenderà parte a un ricevimento presso la residenza dell’Ambasciatore italiano, Inigo Lambertini. Presente all’evento anche il ministro delle Politiche agricole Francesco Lollobrigida.