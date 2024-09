Italia-Germania: Mattarella, ‘rapporti sempre collaborativi’

27 Settembre 2024

Berlino, 27 set. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda i rapporti tra Germania e Italia” con l’avvicendamento dei Governi “non è cambiato nulla, non soltanto perchè il rapporto tra Germania e Italia è storicamente talmente solido che non è suscettibile di essere ridotto o di essere offuscato, ma anche perchè i fatti lo dimostrano: a novembre scorso è stato sottoscritto il patto di azione comune tra Germania e Italia, ancora ieri vi è stato un colloquio tra il cancelliere Scholz e la presidente del Consiglio italiana Meloni. Quindi vi sono rapporti pienamente collaborativi che sono in corso e si sviluppano”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Berlino con l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.