Italia-Germania: Siracusa, consegna del ‘Premio dei Presidenti’ con Mattarella e Steinmeier

Settembre 20, 2023

Siracusa, 20 set. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro comunale di Siracusa, insieme con il Presidente della Germania Frank Walter Steinmeier, per assistere alla cerimonia della seconda edizione del “Premio dei Presidenti”, istituito nel 2020, in occasione della visita del Presidente Federale tedesco Steinmeier, ed assegnato per la prima volta nel 2021 a Berlino, in Germania. La cerimonia di oggi celebra “la forte intesa tra Italia e Germania”. E l’obiettivo del premio è quello di “valorizzare e di sostenere fortemente lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio tra i comuni italiani e tedeschi”. Sono cinque i comuni tedeschi e altrettanti quelli italiani che verranno premiati. Si tratta di Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) e Kahla, di Ilveri (Messina) e Breitnau, di Passignano sul Trasimento r Eltville am Rhein. Per i Comuni grandi premiati: Faenza e Schwabisch Gmund e Brescia e Darmstadt.