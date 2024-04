Italia-Ghana: Mattarella al don Bosco, ‘spirito salesiano e idea Confindustria prezioso e lungimirante’**

6 Aprile 2024

Accra, 6 apr. (Adnkronos) – “Avevamo a cuore passare da qui per visitare questo centro, per vedere l’attività che concretamente qui si svolge e soprattutto per il modello che presenta, per la formula che costituisce un messaggio anche per altre realtà che possono seguire questa formula”: Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato il centro di formazione don Bosco di Ashaiman, in Ghana, dove su iniziativa della Confindustria dell’Alto Adriatico, presieduta da Michelangelo Agrusti, vengono formati giovani da inserire poi in flussi regolari di immigrazione.

“Qui -ha aggiunto il Capo dello Stato- si respira anzi tutto lo spirito salesiano, qui come in tanti altri luoghi in ogni continente vi è questo rapporto strettissimo, intenso, volto alla formazione dei giovani che dall’insegnamento di don Bosco viene recepito. Don Bosco ha iniziato così in Italia, c’erano moltitudini di ragazzi, alle volte senza neppure famiglia, senza preparazione, senza possibilità di futuro, senza opportunità di lavoro e il suo impegno è stato allora in Italia questo ed ha avuto grande successo”.

“Accanto allo spirito salesiano l’altro elemento che desidero sottolineare è ringraziare l’iniziativa preziosa e lungimirante della Confindustria del nostro Nord-Est, che ha individuato questa formula di straordinaria efficacia per la formazione qui di giovani che aspirano al lavoro, con l’addestramento poi nelle industrie del nostro Nord-Est, perché poi i giovani possano decidere se continuare a lavorare in quelle aziende in Italia o investire qui la preparazione conseguita. Una formula felice ed è importante -ha concluso Mattarella- che il nuovo presidente di Confindustria, Orsini, ha assunto nel suo programma nazionale questa formula perché venga ripetuta nelle altre organizzazioni del nostro Paese in Italia”.