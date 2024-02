Italia-Giappone: Foti, ‘visita Meloni per sfide globali fondamentali’

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “La calorosa accoglienza riservata al presidente Meloni in Giappone è una bella immagine della considerazione che gode in questo momento la nostra nazione nel mondo. Al centro della visita, passaggio di consegne tra le nostre rispettive presidenze del G7, ci sono stati temi come l’attenzione ai Paesi del Sud globale e il tema dell’intelligenza artificiale, tematiche rilevanti che si trasformano in sfide globali fondamentali. Con questa autorevolezza l’Italia guiderà la presidenza del prossimo G7 in un contesto internazionale difficile, ma con la certezza di imprimere un cambio di rotta e un’accelerazione decisiva su molte tematiche. L’Italia ha saputo riconquistare un ruolo centrale nella politica estera a dispetto di quanti profetizzavano catastrofi diplomatiche con il centrodestra al governo”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.