Italia-Giappone: incontro Meloni-Kishida, focus su partenariato e agenda internazionale

Gennaio 10, 2023

Roma, 10 gen . (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il primo ministro giapponese, Fumio Kishida. Nel corso dei colloqui, particolarmente amichevoli, i due Capi di Governo hanno discusso dell’articolata agenda bilaterale fra Italia e Giappone, fra cui la cooperazione in ambito politico, economico-commerciale, culturale e di sicurezza. Hanno inoltre avuto un approfondito scambio di vedute sul programma di lavoro del G7, nel contesto delle successive Presidenze giapponese (2023) e italiana (2024) del Gruppo e delle grandi sfide globali”. E’ quanto si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi.

“I due Capi di Governo – prosegue la nota – hanno poi affrontato i principali temi dell’agenda internazionale, dalla guerra di aggressione russa ai danni dell’Ucraina e le sue ripercussioni globali, in particolare in Africa e in Asia, alle prospettive di stabilità, crescita e cooperazione nell’Indo-Pacifico. Nel corso dei colloqui, dato l’eccellente livello del rapporto fra i due Paesi è stata decisa l’elevazione delle relazioni bilaterali al rango di Partenariato Strategico ed è stato concordato l’avvio di un meccanismo di consultazioni bilaterali Esteri-Difesa”.