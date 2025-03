Italia-Giappone: Mattarella, ‘amicizia basata su valori convivenza sani e responsabili’

6 Marzo 2025

Kyoto, 6 mar. (Adnkronos) – “Con il Giappone c’è “un’amicizia crescente e lo sarà sempre più nel prossimo futuro, così come ho registrato nei giorni scorsi a Tokyo. Una collaborazione preziosa anche perché basata su valori di convivenza i più sani e più responsabili che vi siano in questo momento nella comunità internazionale e in cui Giappone e Italia si trovano perfettamente d’intesa”. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la comunità italiana a Kyoto, città nella quale il Capo dello Stato resterà oggi e domani, con impegni di carattere culturale, nell’ambito della visita ufficiale in Giappone.