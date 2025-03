Italia-Giappone: Mattarella, ‘collaborazione, amicizia e fiducia crescenti’ (2)

3 Marzo 2025

(Adnkronos) – “Malgrado la distanza geografica, ormai per fortuna sostanzialmente superata dai mezzi di comunicazione di cui disponiamo oggi, la vicinanza della Repubblica a voi che siete qui -ha assicurato il Capo dello Stato- è molto alta. Vi sono di versi ambiti e anche diverse anzianità di presenze in Giappone ed è interessante questa varietà e molteplicità di esperienze, di presenza qui dei nostri connazionali. Lo è quella dei giovani, perchè la presenza di studenti, di ricercatori crea un comune impegno, crea vincoli di amicizia, crea stima, non soltanto rispetto, ma stima e amicizia appunto. E quella di chi opera qui da tanto tempo e di chi ha iniziato da poco a operarvi, perchè la collaborazione concreta nella vita quotidiana, nelle dimensioni di lavoro è quella che cementa la fiducia vicendevole tra i Paesi”.

“Grazie per quello che fate, è un piacere incontrarvi, ringraziandovi per il contributo che date alla presenza italiana -ha ribadito Mattarella- in questo Paese così grande, importante e così amico”.