Italia-Giappone: Mattarella, ‘con partenariato strategico nuovo slancio a collaborazione’**

5 Marzo 2025

Tokyo, 5 mar. (Adnkronos) – Il partenariato strategico entrato in vigore nel 2023 “ha impresso nuovo slancio alla collaborazione tra Tokyo e Roma e ci ha consentito di raggiungere, in poco più di due anni, risultati davvero importanti. É stato approfondito il dialogo politico a tutti i livelli, emerso con grande efficacia nella collaborazione per la staffetta alla presidenza del G7”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione al termine dell’incontro con il Primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba.

“Il novero delle iniziative bilaterali -ha ricordato il Capo dello Stato- è stato ampliato: credo che si possa dire certamente che lo scambio di idee, di punti di vista, di iniziative tra i nostri due Paesi sia oggi aperto ad ogni ambito: ci confrontiamo sul disarmo, sulle coproduzioni cinematografiche, sulle nuove tecnologie per lo spazio come sulle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione, problema comune al Giappone e all’Italia. È un lavoro notevole, realizzato con tenacia e lungimiranza e non potrebbe essere altrimenti tra due Paesi che si muovono nel presente, progettano il futuro, consapevoli delle rispettive millenarie civiltà”.

“Insieme al Primo ministro abbiamo ripercorso i risultati raggiunti in questi ultimi due anni e gli appuntamenti già programmati per i prossimi mesi: vorrei ricordare l’Esposizione di Osaka, l’Expo, e la riunione del gruppo Business Italia-Giappone che si svolgerà a Roma il 13 maggio prossimo e che darà impulso ulteriore allo sviluppo di collaborazioni economiche, industriali e scientifiche. Questo è lo spirito di concretezza che ci accompagna nel preparare insieme le celebrazioni nel 2026 dei 160 anni delle nostre relazioni. L’ospitalità che il Giappone assicura è ben nota, ma l’attenzione rivolta nei miei confronti in questi giorni a Tokyo è un segno tangibile dell’amicizia che ci lega e che è fortemente ricambiata, con la convinzione -ha concluso Mattarella- di poter procedere insieme nelle tante ragioni che uniscono i nostri popoli”.