Italia-Giappone: Mattarella incontra l’imperatore Naruhito e l’imperatrice Masako

4 Marzo 2025

Roma, 04 mar. – (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, in Visita ufficiale in Giappone, è stato accolto dall’imperatore Naruhito e dall’imperatrice Masako al Palazzo Imperiale. Al termine dei colloqui nella sala delle Udienze, sono stati presentati al Capo dello Stato i componenti della Famiglia imperiale, il principe ereditario Fumihito Akishino e la principessa ereditaria Kiko Akishino. Successivamente si è svolta la colazione offerta dall’imperatore e dall’imperatrice del Giappone in onore del presidente Mattarella.

“Sono particolarmente felice di poter effettuare questa Visita ed è un’occasione per sottolineare ancora una volta il grande legame di amicizia che lega l’Italia al Giappone” ha affermato Mattarella incontrando l’imperatore.

La Visita del Capo dello Stato, oggi al secondo giorno, prosegue con i colloqui con lo speaker della Camera dei rappresentanti quindi con quello della Camera dei consiglieri. Ultimo appuntamento della giornata il concerto del tenore Vittorio Grigolo offerto dall’Italia alla presenza di rappresentanti della Casa imperiale.