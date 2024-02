Italia-Giappone: Meloni vede vertici aziende, rafforzare collaborazione, governo con imprese

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Un forte e reciproco interesse a rafforzare i legami fra settore privato italiano e giapponese è emerso, a quanto si apprende, dall’incontro che oggi pomeriggio Giorgia Meloni ha avuto con i vertici dei grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia alla residenza dell’Ambasciatore a Tokyo.

L’Italia -è quello che ha sottolineato la premier ai vertici di Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Ltd, Ntt Corporation, Denso Corporation, Ebara Corporation, Mitsubishi Ufj Financial Group Inc (Mufg), Mitsui & Co. Ltd, Marubeni Corporation- guarda con grande interesse all’ulteriore sviluppo di partenariati industriali e tecnologici con il Giappone, in particolare nei settori innovativi come la microelettronica, l’energia, l’aerospazio, l’intelligenza artificiale, la biomedicina e la robotica.

L’Italia, è il messaggio trasmesso agli imprenditori, è particolarmente interessata a lavorare insieme, rafforzare la collaborazione strategica ed esplorare nuove situazioni. Il governo italiano è dalla parte del sistema produttivo, è al lavoro per rafforzare il sistema delle imprese e renderlo più solido per attrarre investimenti, è emerso nell’incontro.

(Adnkronos) – Il Giappone, ha sottolineato ancora Meloni, è per l’Italia una priorità in Asia e riteniamo che anche per il Giappone l’Italia possa essere uno dei principali punti di riferimento, in particolare dopo che lo scorso anno, con la visita del primo ministro Fumio Kishida in Italia, le relazioni bilaterali sono state nettamente rafforzate dall’avvio del Partenariato Strategico bilaterale.