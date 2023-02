Italia-India: Jain (Icci), ‘bene visita Meloni, probabile annuncio accordo difesa tra i 2 Paesi’**

Febbraio 28, 2023

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – “Il mondo politico-economico indiano ha grandi aspettative per la visita di inizio marzo in India del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sarà l’ospite principale dei Raisina Dialogues, la principale conferenza indiana sulla geopolitica e l’economia nella quale vengono affrontate le questioni più complesse ed impegnative per la comunità globale. E non solo, è probabile che ci sarà l’annuncio di un accordo sulla difesa tra i due Paesi”. Lo ha detto all’Adnkronos Udyen Jain, presidente della Camera di commercio indiana per l’Italia commentando l’imminente visita della premier in India.

“Molte aziende italiane stanno mostrando interesse per l’India -sottolinea Jain-. Secondo il capo del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, l’India costituisce un ‘elemento brillante’ e nel 2023 contribuirà al 15% della crescita globale”.