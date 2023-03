Italia-India: P.Mantovani (Icci), ‘tecnologie e prodotti made in Italy sempre più richiesti’**

Marzo 1, 2023

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – “La visita ufficiale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Delhi, dove incontrerà per un bilaterale il primo ministro indiano Narendra Modi, è sicuramente una conferma del positivo sviluppo di una collaborazione che, progressivamente, è divenuta sempre più stretta”. Lo afferma all’Adnkronos Luciano Pettoello Mantovani, Segretario generale della Indian Chamber of Commerce in Italy.

“Pandemia, crisi geopolitiche globali e conflitti territoriali -spiega Pettoello Mantovani- non hanno ostacolato i rapporti bilaterali tra l’Italia e India che durante gli ultimi cinque anni hanno visto una costante e significativa crescita. Nuove ed importanti opportunità di investimenti hanno caratterizzato i rapporti commerciali tra i due Paesi”. In particolare, dopo la missione di sistema del 2017 e l’India-Italy Tech Summit del 2018, “risulta evidente il ruolo sempre più importante che l’India rappresenta nell’ambito globale dei rapporti commerciali e politici italiani. In un importante e reciproco equilibrio di interessi, l’Italia offre invece all’India l’opportunità di accedere a tecnologie, know-how e prodotti sempre più richiesti nel mercato domestico indiano”.

Di fatto, “dal secondo quadrimestre del 2022 ad oggi la Indian Chamber of Commerce in Italy ha visto triplicare le richieste di aziende italiane interessate non solo ad esportare ed investire in India, ma anche di diversificare la propria catena di approvvigionamento, scegliendo con maggior frequenza partner indiani”.