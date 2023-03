Italia-India: Vienna (Icci), ‘visita Meloni importante opportunità per investimenti’**

Marzo 1, 2023

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – “In considerazione del difficile contesto socio-economico e geopolitico di quest’ultimo anno e la presidenza dell’India al G20 del 2023, la visita del presidente del Consiglio Meloni rappresenta una opportunità senza precedenti per dare un ulteriore importante accelerazione alle relazioni commerciali italo-indiane ed alle opportunità di investimenti reciproci”. Così all’Adnkronos Marina Vienna, vicepresidente della Indian Chamber of Commerce in Italy, che spiega: “In questi ultimi mesi stiamo assistendo a una maggiore attenzione e desiderio delle aziende italiane di esplorare commercialmente il Paese asiatico. Gli accordi di collaborazione che verranno stabiliti in occasione di questa missione di cooperazione bilaterale saranno certamente di fondamentale importanza per il rafforzamento ulteriore del già crescente interesse per l’India da parte delle aziende italiane, cui la Indian Chamber of Commerce in Italy offre da anni il suo costante supporto strategico”.