Italia-Kenya: Mattarella in visita al centro formazione professionale San Kizito

Marzo 14, 2023

Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) – Nel corso della sua Visita di Stato in Kenya, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, si è recato nel pomeriggio presso il Centro di formazione professionale di San Kizito, dove gli sono state mostrate alcune delle attività che vengono svolte.

Fondato nel 1994 dall’Avsi (Associazione volontari per il servizio internazionale), l’istituto si trova nella periferia di Nairobi e offre ogni anno a circa 700 ragazzi e ragazze la possibilità di ottenere una qualifica professionale valida per l’ingresso nel mondo del lavoro, con 11 corsi tra cui meccanico, segretaria aziendale, perito elettronico, catering, parrucchiera, perito informatico. San Kizito collabora con varie fondazioni e imprese locali per la formazione aziendale, stage e inserimento lavorativo per profughi e giovani in condizioni di disagio. Si tratta di interventi realizzati in collaborazione con il ministero degli Affari esteri, l’Unione Europea ed altri donatori privati.

Il centro tuttavia con gli anni ha acquistato anche la capacità di autofinanziarsi; di avviare i giovani non solo alle tradizionali attività professionali ma anche a settori nuovi e moderni tipo le fibre ottiche; e di implementare progetti imprenditoriali, come la produzione e la commercializzazione di mobili in collaborazione con ditte italiane. Un esempio tangibile di una nuova declinazione dei progetti di cooperazione, dove l’aspetto meramente assistenziale di dipendenza perpetua risulta superato da un rapporto nel quale trovano maggiore spazio autonomia e reciprocità.