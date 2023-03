Italia-Kenya: Mattarella saluta connazionali, ‘vostra azione aiuta rapporto tra nostri Paesi’

Marzo 15, 2023

Nairobi, 15 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato a Nairobi i rappresentanti della collettività italiana, esprimendo “un apprezzamento per il protagonismo della vostra presenza qui, per il modo in cui viene rappresentata, raffigurata l’Italia rispetto alla società kenyana. È un piacere incontrarvi -ha affermato il Capo dello Stato- per sottolineare come in ogni settore nei vari campi di impegno si riscontra sempre non soltanto un interscambio, ma un grande apprezzamento e riconoscenza della società del Kenya”.

“Per questo vi sono molto grato, perchè ancor più che nelle relazioni di governo, istituzionali, si sostanzia il contenuto del rapporto di amicizia e collaborazione tra i nostri Paesi. Kenya e Italia sono legati storicamente da tanti rapporti, vi sono tanti punti tradizionali di collaborazione, altri nuovi che stanno sorgendo, il turismo è una nota e ben apprezzata dimensione di collaborazione, ma in ogni versante si sta sviluppando questa cooperazione tra Kenya e Italia e questo è un elemento di grande conforto che accompagna questa visita, dandomi la percezione di quanto sia importante questo rapporto tra i nostri Paesi”.