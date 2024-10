Italia-Libia, Kamel Ghribi: “Lungimirante accordo Meloni-Dabaiba, Gksd farà la propria parte”

31 Ottobre 2024

Milano, 30 ott. (Adnkronos) – “L’incontro di ieri tra il Primo Ministro libico, Abuhulhamed Mohamed Dabaiba, e la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, è stato concreto e lungimirante. Ha rinsaldato la relazione bilaterale italo-libica, costruendo i presupposti per una collaborazione di lungo periodo che metta al centro non solo le evidenti problematiche migratorie, che pure hanno una loro centralità, ma numerosi ambiti di sviluppo comune”.

Lo ha detto Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding che, assicura, “ha dato e darà il proprio contributo, sia nell’ambito sanitario che negli altri settori, nei quali ha sviluppato una competenza molto forte come quelli riguardanti l’energia e le infrastrutture”.

“È questo il senso del protocollo da noi ieri sottoscritto con il governo libico. Conosco molto bene la Libia da decenni e conosco l’energia e la leadership che contraddistingue Giorgia Meloni – dice – e penso che le qualità del popolo libico, guidate da un leader saggio e con grande esperienza imprenditoriale, come Dabaiba, possano rappresentare il migliore presupposto per stabilizzare l’area del Mediterraneo centrale attraverso canali di crescita comune e di prospettiva che recuperino e rilancino la lunga e proficua storia che lega Roma e Tripoli. La Libia è un grande paese in via di ricostruzione e ormai da oltre un decennio alla ricerca di pace interna e stabilità. Uno sviluppo sostenuto dall’Italia è ingrediente fondamentale per arrivare a questi obiettivi. Noi faremo la nostra parte con grande entusiasmo. Siamo pronti a collaborare anche nella prospettiva di partnership comuni ed egualitarie con paesi africani nella logica del piano Mattei”.