Italia-Moldova: Mattarella, ‘rapporti intensi ed eccellenti’

18 Giugno 2024

Chisinau, 18 giu. (Adnkronos) – “Le nostre relazioni bilaterali sono intense ed eccellenti e riflettono i legami storici e solidi che uniscono i nostri due Paesi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Chisinau con l’omologa della Moldova, Maia Sandu.

“Il nostro interscambio -ha ricordato il Capo dello Stato- ha superato i 660 milioni di euro l’anno passato e la presenza di aziende italiane in diversi settori qui in Moldova è per noi motivo di soddisfazione, in quanto offre un contributo allo sviluppo del Paese. La nostra amicizia è alimentata anche dalla presenza di una numerosa comunità moldava in Italia ben integrata e apprezzata per la sua operosità e che offre un apporto importante allo sviluppo socio-economico dell’Italia”.

Mattarella ha quindi ricordato “i legami culturali che ci uniscono” e “la firma del nuovo programma esecutivo per il triennio 2024-27 contribuisce a consolidare la cornice di collaborazione culturale tra i nostri Paesi, le nostre Istituzioni, le nostre società civili”.