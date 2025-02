Italia-Montenegro: Mattarella, ‘solida collaborazione e amicizia storica’

18 Febbraio 2025

Podgorica, 18 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato ampiamente e operativamente dell’amicizia e della collaborazione tra Montenegro e Italia. L’intensità delle nostre interazioni, della cooperazione che intercorre tra i nostri Paesi dimostrano la solidità dell’amicizia che intercorre e della collaborazione che vi è. Un’amicizia storica”, testimoniata anche dalla figura della regina di Italia Elena del Montenegro, la cui salma “sono lieto di aver fatto tornare in Italia” per essere “ospitata in un santuario italiano”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo del Montenegro, Jakov Milatović.

“In questo quadro di storici rapporti di collaborazione e affetto tra Montenegro e Italia -ha proseguito il Capo dello Stato- abbiamo intense relazioni economiche e possiamo accrescere le forme di collaborazione, in settori strategicamente importanti, avanzati come tecnologia, che possano vedere investimenti e collaborazioni tra i nostri Paesi. L’Italia è amica del Montenegro, intende collaborare su ogni aspetto con il Montenegro e sarà sempre a fianco del Montenegro in questo percorso comune”.