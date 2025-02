Italia-Montenegro: Mattarella, ‘uniti dall’Adriatico’

17 Febbraio 2025

Podgorica, 17 feb.(Adnkronos) – Il Montenegro “è un Paese, come tutti quelli rivieraschi sull’Adriatico, per noi particolarmente importante, perché siamo non separati ma uniti dall’Adriatico”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza della collettività italiana, primo appuntamento della sua visita ufficiale che culminerà domani con i colloqui con l’omologo montenegrino, Jakov Milatovic.

“Questo nel tempo ha avuto scambi e relazioni costanti, profonde -ha aggiunto il capo dello Stato- che da tempo ormai stiamo trasformando in collaborazione operativa di carattere politico, economico, culturale. L’attaccamento del Montenegro al nostro Paese è crescente” e “questo dimostra che le indicazioni che traggono, l’esempio fornito dai nostri connazionali che operano qui è altamente positivo e apprezzato. Il messaggio che date con la vostra attività si riverbera direttamente sulla credibilità, sul prestigio della Repubblica”.

“La vostra presenza penso che si intensificherà sempre di più -ha concluso Mattarella- con l’avvicinarsi dell’ingresso del Montenegro nell’Unione europea e sarà ancora di più, quando questo avverrà, ma i tanti versanti in cui già si svolge la collaborazione sono il segno di quanto sia promettente questa collaborazione”.