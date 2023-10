Italia-Mozambico: Meloni, ‘con Africa cooperare, stop approccio caritatevole’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “La nostra idea è di costruire da parte dell’Europa un approccio nuovo con il continente africano che non sia predatorio e paternalistico, che non sia un approccio, ecco, diciamo ‘caritatevole’ verso l’Africa” che, piuttosto, “va sostenuta con le ricchezze che ha” per far sì che “possa vivere di sviluppo e di benessere grazie a quelle ricchezze, con l’aiuto di nazioni che investono e costruiscono rapporti di lungo periodo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte con il presidente del Mozambico Filipe Nyusi.

“E’ esattamente quello che accade qui in Mozambico, particolarmente all’interno di progetti legati all’energia ma può accadere anche in molti altri ambiti come l’agricoltura e le infrastrutture. Sono ancora molti gli ambiti in cui possiamo sperimentare la nostra collaborazione – ha proseguito al premier – in vista anche del progetto strategico che presenteremo nella Conferenza Italia-Africa che abbiamo dovuto rimandare”.