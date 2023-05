Italia-Paesi Bassi: Tajani, ‘incentiviamo l’export e riduciamo debito pubblico’

Maggio 15, 2023

Rotterdam, 15 mag. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando per favorire l’export: incentivarlo vuol dire anche ridurre il debito pubblico”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, all’arrivo al Wereldmuseum di Rotterdam dove parteciperà, con il suo omologo olandese Wopke Hoekstra, al Business Forum Italia-Paesi Bassi e alla Tavola Rotonda Strategica Vanvitelli.

“Vogliamo rinforzare la collaborazione con Paesi Bassi – ha spiegato Tajani – C’è molto da fare, abbiamo deciso di trasformare il Vanvitelli Group in un’opportunità per l’Italia. Anche per affrontare insieme il problema dell’immigrazione”.

“Cercheremo di trovare delle convergenze anche per quanto riguarda la lotta alla contraffazione, grazie all’ottimo rapporto fra le nostre rispettive polizie – ha aggiunto il ministro – Vogliamo che anche le nostre piccole e medie imprese usufruiscono di queste buone relazioni fra i nostri Paesi”.